Kever van 200 miljoen jaar gevonden in Winterswijk

Foto: Pixabay

WINTERSWIJK - In de steengroeve in Winterswijk is een fossiel gevonden van een kever die 200 miljoen jaar geleden in ons land leefde. Dat is te lezen in het Paläontologische Zeitschrift.

In de Winterswijkse steengroeve worden vaker oeroude fossielen gevonden. Zo vonden onderzoekers al eens een versteend keverdekschild in een steenlaag die een kwart miljard jaar oud is. De gevonden kever leefde in het Trias, een tijdperk waarin vrijwel alle continenten aan elkaar lagen en het supercontinent Pangea vormden.