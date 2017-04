Notendieven vangen is 'peanuts' voor politie Ede

ARNHEM - De politie van Ede heeft donderdag een notenbende gekraakt, zo schrijft ze in een grappig bericht op Facebook. In Ewijk werden twee mannen (26 en 33) en een vrouw (23) aangehouden die in hun auto voor enkele honderden euro's aan noten hadden liggen.

Een medewerker van een supermarkt aan de Bellestein in Ede zag donderdagmiddag een vrouw in de winkel, die hij verdacht van diefstal van noten. Hij is de vrouw gevolgd en zag haar met twee mannen in een auto wegrijden.

De man is de drie gevolgd, tot op de A12 en A50 toe. De inmiddels ingeschakelde politie zette de auto aan de kant en vond vervolgens de noten. De politie denkt dat ze zijn gestolen: 'Diefstal van grote partijen noten schijnt de laatste tijd landelijk veel voor te komen.' De auto is in beslag genomen.