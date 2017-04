Futuralis-directeur leeft mee met ontslagen Hyballa

NIJMEGEN - Futuralis-directeur Roderik van Kerkhof betreurt het ontslag van Peter Hyballa bij NEC.

Hij was mede betrokken bij de komst van de Duitse trainer. 'Vorig jaar april hebben wij als toenmalig extern adviseur van NEC Nijmegen Peter Hyballa bij hen onder de aandacht gebracht. NEC heeft hem toen meegenomen in het sollicitatie traject tezamen met de andere kandidaten. Het technisch hart van NEC, waar wij geen onderdeel van uit maakten, heeft uiteindelijk voor Peter gekozen als hoofdtrainer in combinatie met Danny Hoekman als technisch manager. Daardoor en door ons officiële vervroegde vertrek begin augustus als extern adviseur hebben wij helaas bijna niet met Peter mogen en kunnen samenwerken.'

'De laatste negen maanden hebben wij de ontwikkelingen dus ook van buitenaf gevolgd. Inhoudelijk kunnen wij dus ook niet reageren op het vertrek van Peter Hyballa. Persoonlijk kan ik wel zeggen dat ik het voor alle betrokken partijen treurig vind dat de zaken klaarblijkelijk niet gelopen zijn zoals een ieder dat vooraf had gewenst. Peter Hyballa wens ik veel succes bij het vervolg van zijn trainerscarrière, want Peter is professionele en vakbekwame trainer die daarnaast ook nog een fijne kerel is', besluit Van Kerkhof.