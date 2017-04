Gelderse agenten hebben last van te hoge werkdruk

ARNHEM - De politie in Oost-Nederland, waar Gelderland onder valt, lapt nog steeds regelmatig de Arbeidstijdenwet aan de laars. Dat blijkt uit cijfers van de politie zelf, die zijn opgevraagd door het ANP. Landelijk heeft de politie die wet in 2016 ruim honderdduizend keer overtreden, bij het korps Oost-Nederland gebeurde dat 19.500 keer.

Hiermee staat het korps op een tweede plek van korpsen die het meest de fout in gingen. Alleen de Landelijke Eenheid liet agenten vaker overwerken dan toegestaan.

Agenten moesten ongewenst meer uren draaien dan was afgesproken, ook werden rusttijden niet in acht genomen en moesten agenten teveel dagen achter elkaar werken. De politieagenten werkten daardoor soms 70 uur per week en draaiden weleens diensten van 20 uur of meer.

Taken erbij, capaciteit hetzelfde

Ook in 2015 overtrad de politie de Arbeidstijdenwet landelijk meer dan honderdduizend keer. Ze beloofden al in 2013 beterschap, maar dat is dus niet gelukt. Volgens de politie komt dat doordat ze er allerlei taken bij hebben gekregen door de terreurdreiging en de vluchtelingenstroom, terwijl de politiecapaciteit niet is gegroeid.

De politie zegt dat de wet hun moeilijk past, omdat taken zoals het behouden van de veiligheid soms moeilijk samengaan met van tevoren vastgestelde werktijden. Ze onderzoeken nu de mogelijkheid om anders met de Arbeidstijdenwet om te gaan.