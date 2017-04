Voetbalclub baalt van inbraken; bewakingscamera's in Driel

DRIEL - Voetbalclub RKSV Driel plaatst bewakingscamera's na een tweede inbraak in korte tijd. Verder komt er verlichting met sensoren en vergrendelt de club de ramen.

Binnen drie weken tijd is twee keer bij de voetbalclub aan de Dorpsstraat ingebroken, verzucht voorzitter Frans Essers. En aan die eerste inbraak zit volgens hem een luchtje.

Geldkistje weg

'We missen sindsdien een geldkistje. Daar zat niet veel geld in, maar dat kistje stond op een andere plek dan anders. We waren aan het verbouwen. Iemand moet dat geweten hebben.'

Zoekt de club de dader binnen de club? 'Dat hoeft niet', zegt Essers. 'We hebben ook geen bewijzen dat dat zo is, maar het is wel vreemd.'

'Ze zijn zo weg'

De club heeft aan beide inbraken veel materiële schade overgehouden, zegt de voorzitter van RKSV Driel. En dat loopt de spuigaten uit. Essers: 'We gaan camera's plaatsen en verlichting die aangaat, zodra iemand in de buurt komt. Alarm hadden we al, maar die lui zijn razendsnel als dat afgaat. Ze springen over de sloot tussen ons sportpark en de tennisvelden en zijn weg.'

De politie vraagt op Facebook naar getuigen of mensen die meer weten over de laatste inbraak. Die dateert van vorige week dinsdag. 'Ze doen goed werk, de politie', besluit Essers. 'Ze hebben sporenonderzoek gedaan en beschikken over vingerafdrukken.'