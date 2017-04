Filmpje van moedereend met kroost gaat viral

BEUNINGEN - Het filmpje van de moedereend met haar pasgeboren kroost die bij Caroline Verhees‏ uit Beuningen door haar huis liepen, ging de afgelopen 24 uur viral.

Voor wie de beelden nog niet gezien heeft...

Op de video kwamen louter leuke reacties binnen. Sommige mensen deelden via de Facebook-pagina van Omroep Gelderland foto's van hun eenden. Dit is bijvoorbeeld het uitzicht als Jeannet Bouw in Apeldoorn haar voordeur open doet.

En dit ziet Doris van de Molen als hij de gordijnen opent.

Gewoontedieren

Het verhaal van de eendenfamilie uit Beuningen was natuurlijk bijzonder. Zeker omdat de moedereend voor het derde jaar op rij de tuin van Caroline Verhees‏ koos om te broeden. 'Deze eend heeft grote intelligentie', legt eendenkenner Kees Moeliker uit. 'Het is een opmerkelijk, maar mooi verhaal.'

Volgens Moeliker zijn eenden gewoontedieren. 'Het geldt niet voor alle eenden, maar sommige weten bijvoorbeeld exact hoe mensen in elkaar zitten. Ze weten precies hoe laat een man op de fiets met een halfje brood langskomt, maar ook wanneer die ene gevaarlijke hond wordt uitgelaten. Dan zorgen ze dat ze weg zijn.'

Al zijn eenden niet perse bange dieren. Zo kennen we ook deze eend uit Elst nog, die al jaren bij Bertus Zomerhuis op zijn balkon op 20 meter hoogte broedt.

Caroline Verhees‏ is heel blij met alle reacties op het eendenfilmpje.