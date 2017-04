17-jarige met digitale pet rond om trombone af te betalen

DUIVEN - Zevenduizend euro heeft de nieuwe trombone van Tim Ouwejan (16) uit Duiven gekost. En dat geld heeft hij geleend van zijn ouders en schoonouders. Om dat terug te betalen, organiseert hij nu een crowdfundingsconcert.

Al van jongs af aan is Tim Ouwejan helemaal gek van trombone spelen. Hij blies altijd de nummers op de trombone van zijn muziekvereniging, maar hij wil naar het conservatorium. En daar is een echt goede trombone voor nodig. En die heeft hij, samen met zijn leermeesters, gevonden.

Schuld afbetalen

Volgens zijn muziekdocenten is hij getalenteerd en moet hij er zeker mee doorgaan. En dat wil Tim, hij wil er zelfs zijn beroep van maken. 'Zelf had ik nog geld liggen van mijn krantenbaan. Ik betaal dus echt wel een deel zelf. Maar zevenduizend euro is te veel om alleen te betalen.'

Zijn ouders en schoonouders sprongen dus bij. En om deze schuld af te betalen gaat hij optreden, samen met zijn docenten. Iedereen die een donatie doet (een 'tientje voor Tim'), mag gratis naar het concert.

Tot nu toe heeft hij voor zeshonderd euro aan kaarten verkocht. Tim hoopt nog op een flinke aanloop. Het concert is op zes mei, in De Ogtent in Duiven.