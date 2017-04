'Lekkere plekjes, openbaar toilet en een loopbrug'; omgeving Oude IJssel moet aantrekkelijker

KILDER - Een loopbrug, camperplaatsen, veel groen en lekkere plekjes om te zitten. Allemaal ideeën om de Oude IJssel aantrekkelijker te maken en meer met de binnenstad van Doetinchem te verbinden. De gemeente heeft maandagmiddag de eerste plannen gepresenteerd.

Het idee om de rivier meer bij de stad te betrekken, zie je in meer plaatsen, zoals bijvoorbeeld Zutphen. Ook daar moet de stad meer één geheel worden met het water. Je moet meer kunnen 'beleven'. Dat willen ze in Doetinchem dus ook. Verschillende inwoners en ondernemers zijn betrokken bij het maken van de plannen. Het gaat vooralsnog om een concept, waar iedereen nog op kan reageren.

Drie onderdelen

Het plan omvat drie onderdelen: de stadszijde, de Bleekzijde (de overkant) en de Oude IJssel zelf. Het doel is wel dat die drie delen zoveel mogelijk met elkaar verbonden blijven. Aan de stadskant moet de kade afwisselend worden met bijvoorbeeld trappen die naar het water leiden en horeca. Een toeristische trekker moet een voetgangersbrug worden die vanaf de kade ter hoogte van de bestaande molen naar de overkant gaat.

De overkant (Bleekzijde) moet vooral groen blijven, maar met een openbaar toilet zodat mensen er langer kunnen verblijven. Daarnaast zou daar bijvoorbeeld een natuurspeelplaats voor kinderen gemaakt kunnen worden.

Ook moeten meer activiteiten op het water mogelijk gemaakt worden, zonder de beroepsvaart te hinderen. Zwemmen of pootje baden is niet veilig, dat is in een overleg met het waterschap duidelijk geworden. Ook zou het mooi zijn als de rivier in het donker sfeervol verlicht kan worden.

Discussiepunt

De verbinding met de doorgaande weg langs de kade, de Gaswal/Missetstraat, is nog een discussiepunt. Dagelijks rijden zo’n 15 duizend motorvoertuigen over de weg. Er loopt op dit moment een onderzoek wat de beste oplossing is voor deze weg. Een mogelijkheid zou kunnen zijn de weg smaller te maken.

Er zijn al wat intitiatieven gerealiseerd om de Oude IJssel aantrekkelijke te maken, zoals een flaneersteiger en tijdelijke horeca. De plannen die vandaag zijn gepresenteerd liggen volgende week ter inzage in het Doetinchemse StadsLAB in de Heezenstraat. Iedereen die wil, kan daar zijn mening geven over de verschillende ideeën. Ook vraagt de gemeente nog feedback aan 2000 Doetinchemmers die in het zogeheten inwonerspanel zitten.