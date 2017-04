Onderhoudsbeurt Waalbrug Nijmegen uitgesteld

NIJMEGEN - De geplande asfaltreparaties op de Nijmeegse Waalbrug voor aankomende nacht en de nacht van dinsdag op woensdag gaan niet door. Dat laat de gemeente Nijmegen weten. De reden: een grote kans op regen. Een nieuwe datum voor het onderhoud is nog niet bekend.

Tijdens de werkzaamheden kunnen auto's, vrachtwagens en motoren slechts beperkt van de brug gebruikmaken. Het verkeer op de brug moet dan over één rijstrook de stad uit. Wie vanuit de richting Lent de stad in wil, wordt omgeleid via De Oversteek.

De beperking geldt van 22.00 uur ´s avonds tot 6.00 uur ´s ochtends. Fietsers, bussen en taxi's mogen tijdens de werkzaamheden wel gewoon over de Waalbrug.