Van Ingen: Hyballa kwam niet in gespreid bedje terecht

NIJMEGEN - Het ontslag van Peter Hyballa was volgens algemeen directeur Bart van Ingen onvermijdelijk. 'We zagen als directie, Raad van Commissarissen en technisch kader geen verandering.'

Van Ingen noemt Hyballa een hele goede trainer. 'Als ik iemand hier had willen zien slagen, was het Peter Hyballa wel. Ik heb een persoonlijke klik met hem. Maar we krijgen op dit moment geen verandering tot stand in de selectie. Daarom moeten we dit nu doen.'

Volgens de directeur heeft de Duitse oefenmeester er alles aan gedaan om te slagen bij NEC. 'Hij heeft er alles uitgehaald', aldus Van Ingen. 'Maar we hebben iets anders nodig om in de eredivisie te blijven.'

'Het is een moeilijk seizoen voor NEC', stelt de directeur. 'Hyballa is hier ook niet in een gespreid bedje terecht gekomen, daar moet je heel eerlijk in zijn. Voor het seizoen heb ik al gezegd dat handhaving in de eredivisie het hoogst haalbare zou zijn. En om dat te realiseren moeten we nog alle zeilen bijzetten.'

Vacature

Van Ingen wil zo snel mogelijk een opvolger voor Hyballa aanstellen. 'We bekijken alle opties. We willen de keuze dus snel maken, maar aan de andere kant overhaasten we ook niets. We moeten nu wel de juiste keuze maken.'

Zie ook: Patrick Pothuizen aan staf NEC toegevoegd