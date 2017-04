'Lekker praten' met planten in Burgers' Zoo

Cacao in Burgers' Zoo in Arnhem. Foto: Burgers' Zoo

ARNHEM - Burgers’ Zoo in Arnhem heeft een app gelanceerd over haar plantencollectie. In de zogenoemde Hortus Chat krijgen bezoekers van het dierenpark informatie over elf planten in de Bush en Desert.

'Wanneer je in de buurt van één van de betreffende planten bent, krijg je vanzelf een appje en kun je met die plant een gesprek voeren. De chat is bedoeld om het leren kennen van bijzondere plantensoorten leuker en interactiever te maken', meldt het dierenpark. Burgers' Zoo werkt samen met 24 andere botanische tuinen in Nederland. Wie de app downloadt krijgt informatie van alle 25 deelnemers aan het Jaar van de Botanische Tuinen, uitgeroepen door de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Gidsen geven in de meivakantie meer tekst en uitleg over bijzondere plantensoorten in Burgers'. Dit doen ze onder meer via themawandelingen.