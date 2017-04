Nijmegen vraagt hulp bij zoektocht naar Romeins amfitheater

Impressie van Ulpia Noviomagus rond 170 na Chr. (foto: gemeente Nijmegen)

NIJMEGEN - In Nijmegen Oost zijn de contouren van een Romeins amfitheater gemarkeerd in het wegdek van enkele straten. Maar zeer waarschijnlijk stond in het westen van de oudste stad van Nederland ook nog een amfitheater. Probleem: niemand weet precies waar. De gemeente roept nu iedereen op te helpen met zoeken.

In Nijmegen-West lag 2000 jaar geleden een grote Romeinse stad, Ulpia Noviomagus. De reden waarom de Waalstad zich oudste stad van Nederland mag noemen. De kans is groot dat daar ook een amfitheater stond waar gladiatoren vochten. De gemeente Nijmegen nodigt bezoekers aan de Romeinendag op 1 mei uit om mee te denken over waar deze arena precies gelegen zou kunnen hebben. Aan de hand van een metersgrote kaart waarop de al eens opgegraven gebouwen uit Nijmegen-West zichtbaar zijn kan iedereen een gokje wagen. foto: gemeente Nijmegen Knokken Voor de gelegenheid zijn er reenactors gehuld in gladiatorenkostuums die demonstreren hoe het er 2000 jaar geleden in de arena’s van het Romeinse Rijk aan toe ging. Bezoekers van de Romeinendag kunnen ook zelf aan de slag als archeoloog. Romeinse vondsten komen tot leven, scherven worden weer servies. De gemeente Nijmegen wil de geschiedenis van de stad beter zichtbaar en voelbaar te maken voor haar inwoners. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier komen de bezoekers van de Romeinendag in contact met restanten uit de Romeinse tijd. Zie ook: www.romeinenweek.nl