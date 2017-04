Vitesse biedt supporters excuses aan

ARNHEM - Vitesse-directeur Joost de Wit heeft maandag excuses gemaakt aan de fans van de Arnhemse club. Veel supporters zijn boos op de clubleiding vanwege de massale aanwezigheid van Feyenoord-fans in GelreDome, afgelopen zondag.

Er zaten door het hele stadion fans van de Rotterdamse club. Terwijl daar normaal gesproken alleen het uitvak voor bedoeld is. 'De grote aanwezigheid van Feyenoord-supporters afgelopen zondag op de Just Göbel-tribune (West) was ongewenst en onacceptabel', zegt De Wit een dag na de wedstrijd in een verklaring.

Volgens de directeur is het misgegaan met de kaartverkoop aan zakelijke relaties. 'Daarvoor bieden wij onze excuses aan', aldus De Wit. Voor de Just Göbel-tribune konden door zakelijke relaties tien extra kaarten worden gekocht. Veel van die kaarten kwamen dus uiteindelijk in handen van Feyenoord-fans terecht.

'Vitesse zal strengere eisen gaan stellen aan de verkoop van kaarten aan personen die niet geregistreerd staan', aldus De Wit. Zakelijke relaties die aantoonbaar misbruik hebben gemaakt van de situatie worden door de club aangesproken. ´Een eerste relatie is zelfs al geroyeerd´, zo laat de directeur weten.

'Gaat niet meer gebeuren'

'Een aantal van onze Vitesse-fans heeft zelfs aangegeven zich daardoor afgelopen zondag niet thuis te voelen in ons stadion. Een situatie die wij betreuren en zeer serieus nemen. We zullen er dan ook op toezien dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren en daarvoor de nodige maatregelen nemen', zo zegt de directeur.

