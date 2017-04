Tip na overval op geldloper in 2013

APELDOORN - De politie heeft het onderzoek heropend naar de overval op een geldloper in 2013. Een 27-jarige man werd op 19 september van dat jaar in Apeldoorn beroofd van de dagopbrengst van een autobedrijf. De buit bedroeg tienduizenden euro's.

Het slachtoffer wilde die dag het geld storten bij een bank toen hij op de Lepelaarweg in Apeldoorn op zijn fiets moest stoppen voor twee mannen op een scooter. Het duo bedreigde de man met een mes en ging er met de buit vandoor. De geldloper bleef ongedeerd.

Tijdens het politie-onderzoek had het overvallenteam van de politie twee Apeldoorners in het vizier. Beide mannen van destijds 18 en 23 jaar zaten geruime tijd vast, maar werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs van hun betrokkenheid.

In de zomer van 2014 sloot de politie in Apeldoorn het onderzoek. Dat is heropend na een tip. Om wat voor informatie het gaat, is in het belang van het onderzoek niet bekendgemaakt.