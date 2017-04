Jongen (17) raakt gewond na ongeval met bromfiets

PANNERDEN - Een 17-jarige jongen uit Duiven is maandagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Rijndijk in Pannerden. De jongen bestuurde een bromfiets en knalde (volgens omstanders) met hoge snelheid tegen een muur.

De verkeersongevallenanalisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht. Er zijn onder meer camerabeelden in beslag genomen.

Het is niet bekend hoe ernstig de jongen er aan toe is. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Andere jongeren zagen het ongeval gebeuren. Hiervoor is slachtofferhulp geregeld.