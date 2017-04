Eigenaren van afgebrand restaurant in shock: 'Het is horror'

WARNSVELD - Een drama voor Gerrit Nikkels en zijn vrouw Esseline. De twee zijn sinds een paar weken eigenaar van café-restaurant De Pauw in Warnsveld. Vanmorgen vroeg brandde een groot deel van hun zaak af. Een klap die hard aankomt, ook in de rest van het dorp. De Pauw is al 300 jaar het hart van Warnsveld.

'Het is horror', verzucht Gerrit Nikkels (63), terwijl hij naar zijn zwartgeblakerde restaurant kijkt. Naast hem staat zijn vrouw Esseline. Ze zijn in gesprek met de recherche en verzekeraars. De twee zijn nog steeds een beetje in shock. Vanmorgen vroeg stond opeens de poltie op de stoep

Esseline vertelt: ´Mijn man deed open. Even later hoor ik hem roepen: Esseline er is brand bij De Pauw. Kom, we moeten er heen. Toen we hier aankwamen, zagen we dit en zeiden we: nou, dat valt wel mee. Maar toen we achter gingen kijken, zagen we dat het echt niet oke was.'

Want achter zit de keuken en een eetzaal. Wasmachines, keukengerei, stoelen; alles is verbrand of zit onder het roet. De schade is enorm. Gerrit Nikkels heeft het er de hele morgen al moeilijk mee. Esseline: 'Ja, hij is er helemaal kapot van. Ik kan iets beter mijn emoties inhouden, maar ik heb het er ook zwaar mee.'

Net een ton geïnvesteerd

De klap komt extra hard aan omdat Gerrit en Esseline pas vorige maand de zaak overnamen. Op 3 april ging het restaurant open na een verbouwing van een ton. De nieuwe Pauw moest het kroonstuk zijn op Gerrits lange carrière als horecaondernemer.

Esseline: 'Over 3 jaar heeft Gerrit 50 jaar in de horeca gezeten. Hij zei: nog een keer, nog een laatste keer, want het is een heel mooi pand. En Gerrit kan toch niet stilzitten. En toen was dit te koop. Dus ik zei: nou dan proberen we dit. Tja, en dan overkomt je dit.'

Klap voor Warnsveld

De brand is niet alleen een dreun voor de nieuwe eigenaren. De Pauw is al 300 jaar het hart van Warnsveld. 'Hier kwam men samen voor bruiloften, jubilea, begrafenissen of gewoon voor de gezelligheid', zegt Cyril Hendriks. Hij werkte 11 jaar lang als kok in De Pauw. 'Ik heb hier menig voetstap staan en lief en leed is met elkaar gedeeld in dit bedrijf. En dan doet dit veel zeer.'

Hendriks hoopt dan ook op een doorstart. 'Er zijn zoveel mooie herinneringen die ik hier heb liggen omdat je hier de Warnsvelders altijd gezellig bij elkaar zag. Hier was de dorpskern voor gezelligheid. We hebben hier droefheid gekend en feest gevierd. En dat moet blijven.'

Of dat lukt is maar de vraag. De muren staan nog. De gevel is intact, maar van binnen is de zaak verwoest. Of Gerrit en Esseline het nog een keer aandurven met De Pauw blijft afwachten.