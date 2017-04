Nijmeegse politiek verwacht geen geld meer terug te zien van klimaatwinkel Het Groene Hert

ARNHEM - De Nijmeegse politiek reageert gelaten op het nieuws dat de gemeente Nijmegen geen geld terug gaat zien van de lening aan klimaatwinkel Het Groene Hert. Het college van Nijmegen gaf in 2012 in het geheim een lening van 100.000 euro aan de winkel, die energieprojecten voor de gemeente uitvoerde. Vijf maanden later ging de winkel failliet.

De lening werd verstrekt op advies van stichting kiEMT die destijds onderzoek deed naar de noodzaak van deze lening. John Brom van De Nijmeegse Fractie wil nu onderzoeken of stichting kiEMT aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade.

'Jammer dat waarheid niet boven tafel komt'

Onlangs kwam de curator tot een schikking met de toenmalige eigenaar van Het Groene Hert. Hij betaalde 37.500 euro om de totale schuld van 480.000 euro af te kopen. Dit geld gaat niet naar Nijmegen, maar hier worden de faillissementskosten van betaald.

Door de schikking zal er geen rechtszaak meer komen waarin duidelijk wordt hoe het kon gebeuren dat de gemeente een ton stak in een bijna failliete winkel. 'Het is jammer dat de waarheid niet boven tafel komt. Ik wil weten, heeft hij Nijmegen belazerd? Heeft hij onder valse voorwendselen een lening gekregen? Dat blijft nu de vraag', aldus Brom.

'Geen stiekeme leningen meer'

Fractievoorzitter Tobias van Elferen van D66 spaarde destijds wethouder Van der Meer die meermalen onder vuur kwam te liggen door de kwestie. 'Ik ben overtuigd dat we destijds een goede keuze hebben gemaakt door hem te steunen. Toen de winkel failliet ging, ben ik er vanuit gegaan dat het moeilijk zou zijn om het geld terug te krijgen. Het is jammer van het gemeenschapsgeld. Maar als de curator denkt dat er niet meer te halen is, dan vertrouw ik daarop', zegt Van Elferen.

Rutger Zwart van PvdA noemt het verstrekken van de geheime lening een onhandige actie destijds. 'De winst van de hele affaire is dat er nu geen stiekeme leningen meer worden verstrekt. Er zijn afspraken gemaakt dat het college de gemeenteraad voortaan altijd informeert over leningen en garantstellingen.'

'Lening had nooit verstrekt mogen worden'

Hans van Hooft van SP voerde destijds fel oppositie en is er nog steeds van overtuigd dat de lening nooit verstrekt had moeten worden. 'De prognoses van de winkel waren destijds zo rooskleurig, dat een lening begin 2013 helemaal niet nodig was.'

'Toen de eigenaar aangaf dat die lening zeer noodzakelijk was, gaf hij feitelijk aan dat er van zijn eigen prognoses helemaal niets klopte. Het toenmalig college heeft hier niet doorheen geprikt en heeft vervolgens een ton in een failliet bedrijf gestoken’, aldus Van Hooft.

'Zo gaan die dingen...'

Voor Van Hooft is het boek nu gesloten. Hij ziet weinig mogelijkheden om het geld nog terug te krijgen. 'Als het om tientallen miljoenen ging, was het de moeite om er nog achteraan te gaan. Maar nu zul je aan advocatenkosten net zoveel geld kwijt zijn als aan de lening. De curator heeft opgehaald wat er in zat. Niets aan te doen. Zo gaan die dingen...'

Zie ook:

Nijmegen kan fluiten naar lening van 100.000 euro

Krijgt Nijmegen lening van 100.000 euro terug van failliete klimaatwinkel Het Groene Hert?

Raadsonderzoek naar lening klimaatwinkel Het Groene Hert onzeker

Nijmeegse klimaatwinkel Groene Hert failliet