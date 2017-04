Nijmegen kan fluiten naar lening van 100.000 euro

ARNHEM - De gemeente Nijmegen kan fluiten naar de 100.000 euro die vier jaar geleden is geleend aan klimaatwinkel Het Groene Hert. De winkel voerde energieprojecten uit voor de gemeente en verkocht duurzame producten. In mei 2013 ging Het Groene Hert failliet, terwijl het college van Nijmegen vijf maanden daarvoor in het geheim nog een lening verstrekte.

De curator stelde na jarenlang onderzoek de eigenaar van Het Groene Hert persoonlijk aansprakelijk wegens onbehoorlijk bestuur. Uiteindelijk heeft de curator onlangs ingestemd met een schikking van 37.500 euro. Terwijl er na het faillissement nog een totale schuld open stond van 480.000 euro. Volgens de curator was er niet meer te halen. ‘Voor het schikkingsbedrag heeft de toenmalige directeur een lening af moeten sluiten’, aldus de curator.

De schuld is niet alleen afkomstig van Het Groene Hert, maar ook van Stichting Som Onderwijs en Milieuprojecten waar de eigenaar ook directeur van was. Stichting Som werkte eveneens in opdracht van de gemeente Nijmegen. Som verzorgde het Waterservicepunt, een adviesbalie waar mensen terecht konden met vragen over water(overlast), afkoppelen van regenwater en aanleg van groendaken.

De eigenaar van Het Groene Hert en Stichting Som zegt in een reactie tevreden te zijn met de schikking. 'Als ik niet tevreden zou zijn dan had ik het niet gedaan.' Voor verder commentaar wijst hij naar de curator.

Ook gemeente Tiel gedupeerd

Behalve de 37.500 euro leverde de boedel van beide stichtingen nog zo’n 60.000 euro op. Maar dit geld zal niet naar de gemeente Nijmegen gaan. Daar worden de faillissementskosten mee betaald. Niet alleen Nijmegen is de dupe. De gemeente Tiel heeft ook nog 75.000 euro tegoed. Onder andere doordat er een subsidievoorschot is verstrekt voor het afkoppelen van daken van de riolering. Doordat Som failliet is gegaan, zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd.

Volgens de curator heeft de gemeente Nijmegen in de afgelopen jaren nooit om uitleg gevraagd over wat er nu precies is misgegaan bij Het Groene Hert. De enige manier om het geld nu in ieder geval nog terug te krijgen is als de gemeente de toenmalige eigenaar persoonlijk aansprakelijk stelt.

De gemeenten Nijmegen en Tiel konden vandaag niet reageren op het nieuws van de schikking.

