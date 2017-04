NEC stuurde 3 van laatste 5 trainers de laan uit

NIJMEGEN - NEC heeft van zijn laatste vijf trainers er drie ontslagen. Tot Peter Hybella maandagmorgen werd bedankt voor zijn diensten was Anton Janssen in 2014 de laatste die in Nijmegen zijn congé kreeg.

Janssen wist dat jaar de Nijmeegse ploeg niet voor de eredivisie te behouden. De club wilde daarna niet met hem als hoofdtrainer de Jupiler League in.

Alex Pastoor

Betuwenaar Janssen was de opvolger van Alex Pastoor. Oud-speler Janssen werd in augustus 2013 gepresenteerd, nadat de eerste drie wedstrijden van het prille seizoen werden verloren. Pastoor had in maart 2013 zijn contract nog verlengd, maar sindsdien won NEC geen wedstrijd meer.

Alex Pastoor. Foto: Archief Omroep Gelderland

Ruud Brood werd binnengehaald als vervanger voor Janssen. Hij bracht de Nijmegenaren meteen in zijn eerste seizoen terug naar de eredivisie met een kampioenschap. Brood liet zijn contract echter daarna ontbinden en tekende een week later een overeenkomst met PSV om assistent-trainer te worden naast Philip Cocu. NEC kwam vervolgens met Ernest Faber op de proppen. Faber tekende een contract voor twee seizoenen, maar na een seizoen gaf hij er de brui aan en vertrok naar FC Groningen.

Schokeffect?

Zijn trainerswissels na een ontslag succesvol, is sprake van een schokeffect? De website Tussen de Linies concludeerde in 2014 van wel. Die kwam tot de slotsom dat in ruim 85 procent van de gevallen de nieuwe trainer meer punten in zijn eerste vijf duels vergaart dan de oude trainer in zijn laatste vijf wedstrijden.

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg zeggen daarentegen dat het ontslaan van een voetbaltrainer bij tegenvallende resultaten weinig zin heeft. Economen Jan van Ours en Martin van Tuijl concluderen dat op basis van een analyse van de eredivisie van het seizoen 2000/2001 tot en met dat van 2013/2014.

'Slechte resultaten zeggen niets over kwaliteit trainer'

De twee vergeleken situaties waarin een trainer werd ontslagen met vergelijkbare situaties waarin een trainer niet werd ontslagen. Tegenover alle ontslagen zetten ze vergelijkbare niet-ontslagen. 'Van de in totaal 42 ontslagen trainers konden we 35 koppelen aan niet-ontslagen trainers', aldus Van Ours. 'Onze analyse laat zien dat in veel gevallen een opeenvolging van slechte resultaten niet toe te schrijven is aan de kwaliteit van een trainer.'

Van Ours op YouTube over het onderzoek:

In hun analyse haalden Van Ours en Van Tuijl onder meer de casus Feyenoord aan. Ze vergelijken de resultaten rondom het ontslag van Gert-Jan Verbeek in seizoen 2009/10 met het niet-ontslag van Mario Been in 2010/2011. 'Het aantal door Feyenoord behaalde punten vertoont in beide seizoenen nagenoeg dezelfde ontwikkeling. We zien dan ook dat het ontslag van Gert-Jan Verbeek geen enkele invloed heeft gehad op de resultaten, wanneer we die vergelijken met het niet-ontslag van Mario Been.'

Mario Been

Been was ook hoofdtrainer van NEC. Hij was de laatste trainer die het langer dan twee seizoenen uithield in Nijmegen. Been stond bij NEC aan het roer van 2006 tot 2009. En onder diens leiding schopte NEC het voor het laatst tot Europees voetbal. Hamburger SV schakelde NEC in de derde ronde uit.

