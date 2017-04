Nijmegen blijft in de poep trappen

NIJMEGEN - Er gebeurt al van alles in Nijmegen om het voor te zijn. Losloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen en 150 hondenpoepbakken. Maar ondanks al die maatregelen blijven inwoners van Nijmegen in de poep trappen. Dat moet echt anders, vindt de lokale fractie van het CDA in de Waalstad.

Ze stellen vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de grote ergernis van inwoners van Nijmegen. Het is een bekende ergernis van veel inwoners, zo schrijft het CDA. Ook op veel andere plekken in de provincie overigens. In Millingen aan de Rijn, niet zo ver van Nijmegen, hing iemand eind vorig jaar zelfs een camera op in de strijd tegen de uitwerpselen van trouwe viervoeters.

Met een stokje

'Deze ergernis is het waard serieus te nemen', zo meent het CDA. Nijmegen presenteert zich graag als groene stad. De Waalstad mag zich in 2018 zelfs Groene Hoofdstad van Europa noemen. Dan is het toch op z'n minst een beetje jammer als je na verblijf in al dat weelderige groen een lading hondenpoep met een stokje uit het profiel van je schoenzolen moet gaan staan peuteren. Of spelende kinderen van schone kleren moet gaan voorzien.

Het CDA wil nu van het college weten of het bereid is om biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes aan hondenbezitters aan te bieden. De hoop is dan dat die eerder geneigd zijn om dat wat hun hond laat vallen weer op te pakken en vervolgens weg te gooien in een afvalbak of hondenpoepbak. Op veel plekken in Nederland worden dergelijke zakjes al aangeboden in zogeheten dispensers op plekken waar veel honden worden uitgelaten.