(VIDEO) Eigenzinnigheid en gebrek aan doelpuntenmakers braken Hyballa op bij NEC

NIJMEGEN - Het ontslag van Peter Hyballa bij NEC leek onvermijdelijk.

Vanaf dag één was de Duitse trainer al niet onomstreden.

Door zijn uitgesproken mening en eigenzinnigheid riep hij al weerstand op voor zijn aanstelling, ook omdat hij geen indrukwekkende CV in het betaald voetbal kon overleggen. Aan de andere kant werd Hyballa gezien als een trainer die met zijn specifieke methodes en tactische opvattingen meer uit een selectie zou kunnen halen, die kwalitatief moest worden afgeroomd door financiële beperkingen.

In de voorbereiding lukte dat niet, mede ook omdat de selectie lang niet op peil was. En na de 5-1 nederlaag in een oefenduel tegen Zulte-Waregem luidde de trainer de noodklok en werd hij daarna direct op zijn vingers getikt door bepalende mensen binnnen NEC. Maar aan het begin van de competitie haalde NEC vijf punten uit drie wedstrijden en had Hyballa van het jonge vreemdelingenlegioen een lastig te kloppen vechtmachine gemaakt. Na een mindere reeks in september werd de cruciale uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen met 1-0. Maar in de periode was ook het ontslag van Hyballa al een thema binnen bepaalde stromingen van de club.

Ondertussen gaf Hyballa het vertrouwen aan jonge talenten als Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot en bleef NEC punten pakken. In de winterstop was er een behoorlijke marge met de degradatiezone en meteen na de winterstop won NEC tweemaal en stond de ploeg negende, acht punten boven de degradatatieplaatsen. Daarna ging het langzaam maar zeker mis. NEC verloor vijf keer op rij en de trainer wisselde steeds meer van systeem en met spelers, wat hem op flinke kritiek kwam te staan. De Nijmegenaren hadden in die fase wel punten kunnen pakken, maar het gebrek aan scorend vermogen brak de ploeg op. Een 3-1 thuiszege op Heracles verschafte NEC weer wat lucht.

Daarna volgden zeven nederlagen op rij en zakte de club wel de degradatiezone in. Het missen van kansen bleef structureel en Hyballa verweet de clubleiding ook dat er niet goed was gescout. "Dit is helemaal kut, dit is helemaal Scheisse. Ik ben heel gefrustreerd, maar niet over de manier waarop wij voetbal spelen. Maar we hebben de spitsen niet goed gescout en dan kun je het niet afmaken en haal je geen punten." Dit werd hem niet in dank afgenomen. Na de kansloze 3-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht kwam zijn positie al nadrukkelijk ter discussie, maar met name technisch manager Edwin de Kruijff steunde de trainer toen nadrukkelijk. Uit tegen Twente werd ook met 3-0 verloren en toen kwamen er voor het eerst ook licht kritische geluiden vanuit de spelersgroep. Maar ook toen bleef Hyballa aan. Ondertussen weigerde hij hulp van buitenaf. "Ik blijf alles op mijn manier doen", liet hij optekenen. "Deze man is stronteigenwijs", liet iemand van de clubleiding daarop weten.

De 1-0 thuisnederlaag tegen Excelsior werd de flamboyante trainer fataal. Na afloop van die wedstrijd werd hem nog wel gevraagd om een menigte boze supporters toe te spreken. "Er was agressie. Ik heb hier ook niet iedere week zin in. Ik heb geprobeerd te praten en nu is het rustig, denk ik. Sommigen riepen wel dat ik moest opflikkeren. Zelf geef ik niet op als trainer. Ik ben een volwassen man en moet deze indrukken verwerken. Maar ik laat de jongens niet in de steek", sprak de trainer toen. De clubleiding besliste maandagochtend anders.