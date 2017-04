Steekpartij Westervoort: verdachte is man van 56 uit Zoetermeer

Foto: ViWa Media

WESTERVOORT - De verdachte die is aangehouden na een steekpartij zondagavond bij een zalencentrum in Westervoort, is een man van 56 uit Zoetermeer. Dat meldt de politie.

De steekpartij was rond 20.00 uur bij zalencentrum Maksim aan de Dorpstraat. Binnen was een feest aan de gang. Een man van 48 raakte gewond. Omstanders verleenden eerste hulp. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Zie ook: Steekpartij tijdens feest in partycentrum in Westervoort