Stomdronken Winterwijkse beledigt agenten

ULFT - Een 46-jarige vrouw uit Winterswijk is zondagochtend aangehouden na openbare dronkenschap. Ook beledigde de vrouw politieagenten die haar aanspraken.

Het incident deed zich voor in de nacht van zaterdag op zondag. De vrouw, die op dat moment niet meer op haar benen kon staan, werd door agenten aangetroffen op de Kortestraat in Winterswijk. Ze beledigde de agenten vrijwel direct toen zij haar aanspraken. Meerdere omstanders waren daar getuige van.



De dronken vrouw is aangehouden en meegenomen naar Doetinchem.