Stier doodt boer in Toldijk

BAAK - Bij een bedrijfsongeval op een boerderij aan de Holtslagweg in Toldijk (gemeente Bronckhorst) heeft een stier een man gedood. Dat bevestigt de politie. Het is de eigenaar van de boerderij.

De politie spreekt van een dramatisch bedrijfsongeval, maar wil verder niet veel meer kwijt over de details. 'We hebben een vermoeden wat er is gebeurd', zegt een woordvoerster.

Voor het ongeval werden onder meer een traumahelikopter en ambulances opgeroepen, maar die konden geen hulp meer bieden.