Terugblik bekerfinale Vitesse in 1990: 'Ik liet me theatraal vallen'

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor de apotheose van het seizoen. Zondag is de bekerfinale tegen AZ in De Kuip. In 1990 verloor Vitesse die finale na een gemiste penalty in blessuretijd.

PSV, onder leiding van Achterhoeker Guus Hiddink, won 27 jaar geleden met 1-0. Vitesse kreeg nog een uitgelezen kans om er een verlenging uit te slepen, maar vanaf de strafschopstip miste John van den Brom. Pikant detail, Van den Brom is de huidige trainer van AZ. Zondag dus de tegenstander van de club waar de middenvelder prachtige jaren beleefde.

In de zak

Arnhemmer Roberto Straal deed ook mee en speelde een hoofdrol in Rotterdam. 'Ik stond tegenover Poulsen, maar had hem in mijn zak zitten. Maar er was één momentje met een lange bal. Ik twijfelde. Laten stuiteren of meteen met links nemen. Ik besloot het laatste. Hij liep het strafschopgebied in, keeper Van der Gouw liep uit en we kregen penalty tegen. Ik baalde als een stekker. Niemand durfde hem te nemen bij PSV, maar uiteindelijk schoot Valckx hem onberispelijk binnen.'

Lens uit de ogen

Maar Straal versierde in blessuretijd van de tweede helft ook een penalty. 'In de laatste minuten ging iedereen bij ons naar voren, ik ook en de bal kwam voor mijn voeten. Ik voelde een klein zetje en liet me heel theatraal vallen. Opgelucht natuurlijk, maar John van den Brom miste. In alle opwinding sloeg Arjan Vermeulen (oud-speler Vitesse, RvdM) ook nog een lens uit mijn ogen. Guus Hiddink (trainer PSV) zei nog tegen me dat ik echt stappen had gemaakt. Dat was mooi, maar we waren kapot. Het was echt frustrerend.'

Grotere belangen

Vitesse hoopt 27 jaar later op een beter resultaat tegen AZ. Roberto Straal ziet grote kansen. 'Als het een keer kan, is het nu voor Vitesse. Met alle respect voor AZ, maar je speelt niet tegen Ajax of Feyenoord. Natuurlijk, er zit spanning op. De belangen zijn veel groter dan in onze tijd. Toen was het losser, zeker met onze trainer destijds Bert Jacobs. Die deed niet zo moeilijk, iedereen kon overal bij.'

Huisjes in Zandvoort

Vitesse zondert zich voor de finale van zondag in De Kuip af. De selectie verblijft vanaf vrijdag op een geheime locatie. 'Wij zaten in 1990 in huisjes in Zandvoort en reden zondag naar Rotterdam. Ik vind het logisch. Het is toch een hele belevenis. Dit zijn momenten die je voor altijd bij blijven. Ik heb de bekerfinale twee keer met Heerenveen gespeeld en één keer met Vitesse. En ben kampioen geworden in de eerste divisie met Vitesse en met Armania Bielefeld. Herinneringen waar je elke dag nog van kan dromen.'