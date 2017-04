Kans op hagel en onweer op Koningsdag: 'Maar uit de wind kan het best lekker zijn'

WAGENINGEN - Lekker oude spullen verkopen op Koningsdag? Kleed je dan maar goed aan. Het wordt donderdag koud en een hagelbui is zeker niet uitgesloten, meldt weerinstituut MeteoGroup in Wageningen.

Het wordt een koude Koningsdag met maar 10 à 11 graden, normaal is het rond deze dag 15 à 16 graden. Er gaan die dag ook wat buien ontstaan en omdat het zo koud is moeten we ook rekening houden met hagel en onweer. Het scheelt wel dat er geen volledige regenstoring over ons land trekt. MeteoGroup zegt dat het veelal losse buien zijn. Het is voor 80 à 90 procent droog.

Koningsdag zal vooral 's ochtends droog zijn. Maar het is wel koud, de temperaturen liggen rond 6.00 uur rond het vriespunt. Dus de kleedjesmarkt opbouwen zal moeten gebeuren met een dikke winterjas. Daarnaast is ook het zeiltje nodig, want het gras zal nat zijn van eerdere buien.

Zon gaat schijnen

De buien beginnen donderdag aan het eind van de ochtend, de meeste buien zullen in de middag vallen. Maar weerinstituut MeteoGroup belooft dat de zon ook gaat schijnen. 'Er zal ook weinig wind staan, dus uit de wind en in het zonnetje is het heerlijk.'