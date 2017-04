Clubs met Ballen - 26 april 2017

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd De Treffers - FC Lienden, waarbij we ons richten op de vrouwelijke supporters van De Treffers die allemaal hun eigen favoriete speler hebben. De reden waarom is vaak heel simpel maar soms ook erg bijzonder en persoonlijk.

Verder aandacht voor de collecte die het G-team houdt tijdens de wedstrijd tegen FC Lienden. Jong Vitesse Bij Vitesse zijn ze dagelijks bezig met het speuren naar nieuwe talenten. Daarvoor organiseren ze meerder keren per jaar een talentendag. Vorige week werd er voor het eerst zo'n dag georganiseerd speciaal voor keepers. Meer dan 100 keepers kwamen hierop af en dus moesten de keepers van Jong Vitesse aan de bak, want deze dag werd georganiseerd door Rein Baart, keeperstrainer van Jong Vitesse.