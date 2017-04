Gemeentebelangen bezorgd over pluimvee

ULFT - Gemeentebelangen Doetinchem is bezorgd over de plannen van pluimveebedrijf Kemperland bij Wehl. Het bedrijf wil binnenkort dertien stallen bouwen voor 4800 kippen, maar volgens de raadsfractie zijn de gezondheidsrisico’s voor omwonenden niet goed genoeg onderzocht.

'Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de fijnstof die vrijkomt een gevaar oplevert voor omwonenden die binnen een straal van één kilometer van het bedrijf wonen. Dat er met deze feiten nog niets is gedaan is ons een doorn in het oog', aldus fractievoorzitter Patrick Moors. 'Woningen in Wehl en De Huet staan straks ruim binnen de in het onderzoek genoemde anderhalve kilometer.'

'Meer kans op longziekten'

Volgens Moors, die zich baseert op een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, hebben omwonenden in een straal van 700 meter rond een pluimveebedrijf 11% meer kans op longziekten. Gemeentebelangen wil dan ook dat er meer onderzoek naar de risico’s wordt gedaan.



Het biologische pluimveebedrijf, dat nog in afwachting is van de juiste vergunningen, houdt woensdagmiddag van 16.00 uur tot 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Doetinchem. Omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen dan de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.