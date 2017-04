Politie stopt spookrijder op A12: 'Het is maar goed dat ik niet aan het inhalen was'

ARNHEM - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een spookrijder gestopt op de A12 tussen Arnhem en Ede. Dat gebeurde vlakbij Oosterbeek.

Verslaggever Joost Driessen was de eerste die de politie belde, want hij reed de spookrijder namelijk tegemoet. 'Ik zag koplampen op de linkerbaan. Ik dacht, zie ik dat nou niet goed? Ik was namelijk wel een beetje vermoeid.'

Uiteindelijk zag Driessen de auto steeds dichterbij komen. 'Hij reed 80 kilometer per uur denk ik, hij kwam snel dichterbij. Dus ik stuurde meteen naar rechts en nog geen drie seconden later scheerde de auto langs mij. Het is maar goed dat ik niet aan het inhalen was.'

'Hij seinde terug'

De automobilist leek nog wel helder van geest te zijn, zegt Driessen. 'Ik seinde nog met lichtsignalen en hij seinde ook nog terug.' Daarna belde hij de politie. 'Die zag ik vervolgens ook aan alle kanten voorbij komen en die hebben de automobilist vervolgens klem gereden.'

Volgens agenten zou het gaan om een hoogbejaarde man. De politie heeft hem meegenomen naar het bureau en zijn rijbewijs is ingenomen.