Zondag is het zover, maar hoe kwam Vitesse tot de bekerfinale?

ROTTERDAM - Supporters kijken er al weken reikhalzend naar uit, want zondag is het zover. Dan speelt Vitesse de belangrijkste wedstrijd van het seizoen: de bekerfinale. Om die eindstrijd tegen AZ te bereiken heeft Vitesse al meerdere hordes moeten nemen. De weg naar de finale.

Ronde 1: De Dijk - Vitesse 2-7. Locatie: Amsterdam

Vitesse begon het bekertoernooi in Amsterdam. Niet tegen Ajax, maar tegen ASV De Dijk. Alhoewel, qua drukte leek het best een beetje op een wedstrijd tegen een topclub. Maar daar bleken de Arnhemmers niet van onder de indruk. Vitesse had het moeilijk met De Dijk-spits Dennis Kaars, maar door doelpunten van Baker, Leerdam, Van Wolfswinkel, Tighadouini (2x), Rashica en Koryan werd er ruim gewonnen.

Trainer Henk Fraser was na afloop niet blij met de uitvoering van zijn ploeg op het veld. 'De beker is in alle facetten iets mentaals, elke wedstrijd is namelijk een finale. We hebben de laatste jaren al bewezen dat we een uitstekend voetballende ploeg hebben, maar nu moeten we bewijzen dat we mentaal sterker worden. Dat moet echt beter, wil je finales halen én winnen.'

Ronde 2: Vitesse - RKC 4-1. Locatie: Arnhem

Weer was Vitesse niet goed, maar won de ploeg wel overtuigend van RKC. Yuning Zhang, Lewis Baker, Marvelous Nakamba en Nathan maakten de doelpunten voor de Arnhemmers. Door deze overwinning wist Vitesse de 1/8e finale van het bekertoernooi te halen.

1/8e finale: Vitesse - Jodan Boys 4-0. Locatie: Arnhem

Ruim 2000 Jodan Boys-fans uit Gouda kwamen mee naar het GelreDome om er een feestje van te maken. Feest hadden ze, maar het resultaat bleef uit voor de hoofdklasser. Vitesse had het geen enkel moment lastig. Miazga scoorde de 1-0, Tighadouini maakte de tweede. In de tweede helft werd het duel beslist door goals van Baker en Rashica.

1/4e finale: Vitesse - Feyenoord 2-0. Locatie: Arnhem

Daar stond hij dan, voor het eerst in Arnhem: de KNVB-beker. Vitesse moest koploper Feyenoord verslaan om voor het eerst in 16 jaar in de halve finale van de beker terecht te komen. Vooraf leek het een onmogelijke opgave, maar in het stadion leek iedereen er vertrouwen in te hebben. Aanvoerder Guram Kashia was de man die het GelreDome liet ontploffen door de 1-0 binnen te koppen en niet veel later besliste Adnane Tighadouini het duel met de 2-0. Daarmee was de ontlading enorm en het vertrouwen enorm aan Arnhemse zijde.

'En ja, ik denk dat Vitesse de beker kan winnen. Als je van Feyenoord kan winnen, waarom dan niet van de rest', aldus trainer Henk Fraser.

1/2e finale: Sparta - Vitesse 1-2. Locatie: Rotterdam

De vreugde aan Arnhemse zijde was gigantisch. Vitesse heeft voor het eerst sinds 1990 de bekerfinale bereikt. De spanning was enorm aan Arnhemse zijde, maar Vitesse-middenvelder Lewis Baker deed zijn achternaam eer aan in die halve finalewedstrijd.

Hij schoot Vitesse eigenhandig, met twee doelpunten, naar de finale van het bekertoernooi.

De vreugde bij de spelers was ongekend na afloop. 'Het is nog één wedstrijd naar de finale. Dat is een grote wedstrijd voor de club en mij. Dit is waar ik zeven jaar lang naar uit heb gekeken, eindelijk een kans op de titel', zo zei Guram Kashia.

Daarnaast deed de aanvoerder nog een oproep aan alle supporters. 'In de finale wil ik ook 'all in' gaan, heel Arnhem moet naar De Kuip, want de supporters zijn belangrijk. Support je club en je stad.'

Daar lijken de supporters gehoor aan te geven. Vitesse speelt met 18.500 fans komende zondag de finale tegen AZ in de Rotterdamse Kuip.