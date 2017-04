Grote brand in restaurant Warnsveld: schade enorm

WARNSVELD - Een grote brand heeft maandagmorgen veel schade aangericht in Grand Café-Restaurant De Pauw in Warnsveld. Er zijn geen gewonden, meldt de brandweer.

De brand woedde in het zalencentrum achter in het pand aan de Rijksstraatweg. De rook is door het hele pand getrokken, zegt de brandweer.

De brand werd even voor 5.50 uur gemeld. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer zette drie tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen in. De weg door Warnsveld werd afgesloten. Tegen 7.20 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De Pauw is al sinds 1702 een begrip in Warnsveld. Sinds kort is er een nieuwe eigenaar. De man stond er maandagmorgen verslagen bij.