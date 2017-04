Steekpartij tijdens feest in partycentrum in Westervoort

Foto: ViWa Media

WESTERVOORT - Tijdens een ruzie bij partycentrum de Maksim in de Dorpsstraat in Westervoort is zondagavond iemand neergestoken. De politie is massaal aanwezig en doet daar onderzoek.

De politie heeft een oudere man in de boeien geslagen. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Er zou ook een tweede man zijn meegenomen in een politiewagen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter was ter plaatse. De steekpartij vond plaats naast het partycentrum. Daar was een feest aan de gang. Veel bezoekers stonden na de steekpartij buiten te kijken. (Dit bericht wordt aangevuld)