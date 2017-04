Hoezo koud? Het is prima zwemweer!

ARNHEM - De buitenbaden in Gelderland die dit weekend open gingen, zijn niet ontevreden over het eerste weekend. Ondanks het slechte weer namen honderden Gelderlanders een duik afgelopen weekend.

In Arnhem bij Openluchtzwembad Klarenbeek kwamen ondanks het slechte weer op zondag meer dan honderd mensen zwemmen. 'Ik ben niet ontevreden over het eerste weekend, de vaste zwemmers hebben er alweer zin in', aldus manager Jan van Olmen. Bij zwembad de Meene in Ruurlo waren ze ook 'niet ontevreden'. De vaste zwemmers lagen alweer op tijd in het water.

Lekker zwemmen in de hagel

Bij het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen hadden de badjuffen meer last van het slechte weer dan de zwemmers. 'Tijdens een hagelbui zijn wij gaan schuilen onder een paraplu, de zwemmers bleven onverstoorbaar baantjes trekken. Maar het water was dan ook lekker op temperatuur', aldus badjuf Heidi. Ook in Steenderen bezochten rond de honderd mensen het buitenbad.

Wachten op de warmte

De meeste buitenbaden in Gelderland gaan overigens pas rond 1 mei open, maar er zijn er ook die wachten tot het boven de 20 graden is. Bij de Meene hopen ze volgend weekend al op meer aanloop, dan worden temperaturen van boven de 20 graden voorspeld.

Deze buitenbaden zijn al open:

- Arnhem, Openluchtzwembad Klarenbeek

- Hoog-Keppel, Hessenbad

- Ruurlo, De Meene

- Steenderen, Burgemeester Kruijffbad

- Wehl, De Byvoorde