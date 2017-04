Fraser: 'Onbewust niet op het scherpst gespeeld'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser was woedend na Vitesse-Feyenoord (0-2 verlies). Hij zag dat zijn ploeg veel en veel te weinig bracht om aanspraak te maken op resultaat.

'Ze weten dat voor mij elke wedstrijd er één is. En vandaag was ik misschien wel het meest gefrustreerd van alle wedstrijden. Het was te vlak. Ik kan tegen nederlagen, maar we hebben wel een verplichting richting de supporters. Er gaan volgende week ook 18.500 man mee en vandaag was er ook een groot aantal aanwezig en we geven gewoon te weinig.'

Hoe dat kan weet de trainer wel. 'Onbewust spelen we niet op het scherpst van de snede. Dat zit er niet van nature in bij de jongens, maar bij sommigen zit het wel onbewust in hun gedachte. Maar dan nog, benadrukt Fraser, moeten we ons publiek meer vermaken dan vandaag. Daar zit de frustratie in.'

'Geen mening over Feyenoord-supporters'

De Feyenoord-supporters werden wel vermaakt en die zaten met velen in het stadion GelreDome. 'Er is een kort moment waarop ik dacht: 'Wow', maar ik let niet zo op mijn omgeving', zegt Fraser. 'Ik heb er weinig van meegekregen, ik heb er ook geen mening over. Ook niet over hoe dit wel of niet kan.'

'Knop moet om'

Fraser wil niet dat zijn ploeg deze wedstrijd snel vergeet. 'Want ook van de negatieve punten moeten we leren, maar de knop moet wel om richting de allerbelangrijkste wedstrijd van dit seizoen (de bekerfinale, red.). We moeten er dan staan en zullen er dan staan, honderd procent.'