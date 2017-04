Kashia: Feyenoord-fans op tribune was een beetje raar

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia wil de wedstrijd tegen Feyenoord van zondagmiddag (0-2 nederlaag) snel vergeten. De Georgiër kijkt het liefst zo snel mogelijk vooruit naar volgende week, wanneer de bekerfinale tegen AZ gespeeld wordt.

'Want deze wedstrijd was niet goed, we moeten dit heel snel vergeten. We hadden ons maximaal voorbereid op deze wedstrijd, maar het was niet goed genoeg. We maken heel veel fouten en daardoor wordt het moeilijk voor onszelf. De tweede helft proberen we het nog, maar dat komt te laat. Feyenoord is ook gewoon een topteam, ze zijn gewoon de betere ploeg vandaag.'

En dat kwam misschien ook wel door de honderden Feyenoord-fans die vandaag op de tribune zaten bij Vitesse. 'Dat was een beetje raar', zegt Kashia. 'Het gebeurt. Ik weet niet hoe dat kan, maar daar moeten we mee dealen. Het voelde voor mij niet als een uitwedstrijd hoor, ik hoorde alleen de tweede helft dat geluid. Maar dat excuus kunnen we niet gebruiken.'

'We gaan het veel beter doen'

Kashia kijkt dan ook al vooruit naar volgende week. 'Dan moet het gebeuren. Nu is iedereen teleurgesteld, maar morgen zal bij iedereen de focus liggen op de bekerfinale. We hebben 90 of misschien wel 120 minuten tot de titel. We zullen alles geven, het moet beter dan vandaag. Maar het gaat ook beter dan vandaag. We hoeven ons niet op te laden, volgende week is een heel ander verhaal.'