Richèl Hogenkamp brengt Oranje zege op Slowakije

BRATISLAVA - De Nederlandse tennissters hebben zich zondag gehandhaafd in de wereldgroep van de Fed Cup. Richèl Hogenkamp uit Doetinchem bracht Oranje het beslissende punt in de ontmoeting met Slowakije: 3-1.

In haar tweede enkelspelpartij revancheerde ze zich voor haar desastreus verlopen openingspartij tegen Jana Cepelova (3-6 2-6). Ze was zondag in twee sets wel de baas over Kristina Kucova: 7-5 6-4.

Eerder op de dag had Kiki Bertens Nederland op voorsprong gezet door ook haar tweede enkelspelpartij te winnen. De 25-jarige kopvrouw van Oranje zette Cepelova met gemak in twee sets opzij: 6-3 6-3. Zaterdag had de Wateringse in Bratislava ook al Rebecca Sramkova verslagen (6-1 6-3).

Nederland moest play-offs spelen nadat het in februari verloor van Wit-Rusland.