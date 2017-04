Vrouwen fanatieker dan mannen langs het voetbalveld

GROESBEEK - Voetbal staat vooral bekend als een mannensport. Maar bij De Treffers raken steeds meer vrouwen betrokken bij de club. Dit was zondagmiddag tijdens Treffers-FC Lienden (4-0) onder meer te zien langs het veld.

Vele groepjes vrouwen bekijken de Gelderse derby. Sommigen zijn zelfs nog fanatieker dan mannen. Twee van hen zijn zusters Annie- en Sylvia Wouters. Ze noemen zichzelf ook wel het duo black & white. Wie het uiterlijk van de twee opgetutte dames ziet, snapt waarom ze zich zo noemen (zie foto boven). 'He scheids' of 'Eh, gele kaart', zijn teksten die regelmatig uit de mond floepen van de zusters Wouters. Annie: 'We zijn fanatiek. Als ik op de tribune zit beweeg ik met m'n voeten mee met de bal.'

Foto: Jan Peters

Iedere duel van hun club Treffers zijn ze aanwezig, zo ook zondagmiddag. 'We hebben een feest van vrienden die vijftig worden, maar hoe kunnen ze dat nou plannen als Treffers moet voetballen? Iedere keer als we op de club komen voelt dat als thuiskomen', zegt Annie. 'We hebben een echt rood hart', voegt Sylvia toe.

Vooral mannen langs veld

De zussen hebben beiden een man, maar die staan tijdens duels ver van ze vandaan. Het gros van de supporters bij Treffers-Lienden blijft toch mannen. Eén van hen is Bert Langers. Hij is al vijftig jaar lid van de club uit Groesbeek. 'Ik vind het leuk dat er veel dames zijn, sport is voor iedereen', vertelt Langers. 'Ik drink wel eens een biertje met sommige dames in de kantine', zegt hij met een lach.

Foto: Jan Peters

Bert Janssen behoort ook tot het mannelijk publiek en is voorzitter van Treffers. Hij merkt dat de afgelopen jaren het aantal vrouwelijke vrijwilligers, onder wie supporters, is gegroeid. Janssen: 'Dit is mede te danken aan de jaarlijkse Ladies Night, waarbij sponsoren vrouwen bij de club betrekken.'