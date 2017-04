Feyenoord-fans zitten massaal in Vitesse-vakken, dreigende sfeer bij Gelredome

ARNHEM - Er zaten zondagmiddag door het hele GelreDome fans van Feyenoord. Dat bleek uit diverse beelden.

Boze Vitesse-fans

Normaal gesproken mogen fans van een bezoekende club alleen plaatsnemen in het uitvak. Veel Rotterdamse fans zijn er dus toch in geslaagd om aan kaartjes in andere vakken te komen. Dat leidde bij diverse fans van de Arnhemse club tot ergernis.

Vitesse verloor zondagmiddag (kansloos) van Feyenoord. Het werd 2-0. Fans van de Arnhemse club probeerden na afloop van de wedstrijd de confrontatie aan te gaan met de Rotterdamse supporters. Er was veel politie op de been om dat te voorkomen. De politie verrichte bij het stadion drie aanhoudingen.