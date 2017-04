NIJMEGEN - In Lent is zondagmiddag een man gewond geraakt tijdens het kitesurfen.

Volgens de wijkagent werd hij bij de Oosterhoutsedijk de lucht in geslingerd.

De traumahelikopter landde bij de dijk om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. De man raakte gewond aan zijn hoofd en vermoedelijk ook aan zijn been.