Genoeg van de overlast, nu echte controles in de bossen

Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Mountainbikers op de wandelpaden, loslopende honden en zelfs crossmotoren in natuurgebieden. Er is zondag speciaal op gecontroleerd rondom Winterswijk door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de politie. Want er komen veel klachten over de overlast.

'Vandaag gaan we even de puntjes weer op de i zetten', kondigt Hans Rauwerdink van Natuurmonumenten Achterhoek al aan bij de koffie. Voor hem zitten controleurs van Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en twee agenten. Zij gaan op pad om overtreders nu echt op de bon te slingeren. Geen waarschuwing meer 'We proberen het altijd met uitleg op te lossen. We zijn gastheer van het bos, dus zijn voorzichtig met het uitdelen van een bon', aldus Rauwerdink. Maar ondanks de waarschuwingen blijft de overlast aanhouden, blijkt uit een enquête onder de bezoekers van de bossen rond Winterswijk. V Vooral mountainbikers en loslopende honden zijn op de wandelpaden erg vervelend. Om dat nu aan te pakken, werden er zondag wel boetes uitgedeeld. Heel erg veel zijn het er niet; in totaal zijn er vijf bekeuringen uitgeschreven.