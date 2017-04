Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Wild zwijn

Is het een wild zwijn of een katachtige, zo groot als een flinke hond? Het is op de foto niet duidelijk te zien, maar de Friese boer en boerin die op vakantie waren op de Veluwe zijn zich rot geschrokken. Zij weten het zeker, dit was geen zwijn.

De foto van de bijzondere waarneming is op Facebook gedeeld door natuurkenner en raadslid (Partij voor de Dieren) Harry Voss. Via, via is het Friese stel met hem in contact gekomen. Zelf willen ze niet in de publiciteit komen, maar willen wel graag weten wat ze nu hebben zien oversteken in de bossen bij Putten.

Vakantiepark

De politie heeft geen aanwijzingen dat de man die vorige week dood werd gevonden op een vakantiepark in Beekbergen om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat is zaterdag bekend geworden. De man werd op eerste paasdag gevonden op vakantiepark Bospark.

Marokkaanse bruiloft

De politie heeft zondagmiddag 15 bekeuringen uitgedeeld aan de gasten van een Marokkaanse bruiloft in Arnhem. De gasten reden in snelle, dure auto's, waaronder een Porsche en een Mercedes cabrio. Terwijl de politie in eerste instantie meldde dat er geen sprake was van overtredingen, blijkt nu dat er verschillende verkeersregels zijn overtreden. Eén auto is zelfs in beslag genomen.

