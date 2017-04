Annemiek van Vleuten leidt World Tour, maar dat zegt haar niet zoveel

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Annemiek van Vleuten is zondag vijfde geworden tijdens de klassieker Bastenaken-Luik. De 34-jarige wielrenster uit Wageningen neemt door deze prestatie de eerste plaats in de World Tour over.

"Ik doe het voor de World Tour koersen echt voor het podium, maar ik werd er bergop gewoon afgereden. Ik ga natuurlijk voor de overwinning, maar nu ben ik wel tevreden met vijfde. Een prachtig parcours, maar ik moet een paar procent beter zijn. Ik probeerde op Saint-Nicolas nog over te steken, maar toen gingen ze van voren ook weer demarreren." Van Vleuten rijdt een goed voorjaar. Ze werd afgelopen week derde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl en staat aan de leiding in de World Tour. "Dat zegt me niet zoveel. Het geeft wel waardering voor het constante voorjaar dat ik heb gereden, maar ik ga voor overwinningen. Mijn volgende doel is de Giro, daar wil ik weer goed zijn." Bastenaken-Luik werd zondag gewonnen door Anna van der Breggen, die ook de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race won. "Anna is nu van een andere orde en ik zit er elke keer net een beetje achter."