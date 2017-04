Vitesse geeft niet thuis in generale voor bekerfinale

ARNHEM - Vitesse heeft zondagmiddag zichzelf geen goede dienst bewezen. In de wedstrijd tegen koploper Feyenoord hadden de Arnhemmers geen seconde de mogelijkheid om echt een vuist te maken (0-2 nederlaag). Feyenoord kwam al snel op een grote voorsprong en zag het hele stadion juichen. Niet vanwege doelpunten aan Arnhemse zijde, maar doordat het halve stadion vol leek te zitten met Feyenoord-fans. Dat maakte het humeur van de Arnhemse supporters er niet beter op.

TUSSENSTAND VITESSE - FEYENOORD: 0-2

90': 2 minuten extra tijd!

88': De Vitesse-supporters proberen de wedstrijd positief af te sluiten met het lied: 'Wij gaan naar de Kuip', maar Feyenoord-fans overstemmen dat door hun clublied te zingen.

86': Een blessure bij Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden, de wedstrijd ligt daarom even stil.

80': Vilhena schiet nog een bal naast de goal van Vitesse. Niemand lijkt zich er nog echt druk om te kunnen maken.

77': Op het veld is weinig te beleven, dus richten de Vitesse-fans hun woede op de club.

72': Ali is er bijgekomen bij Vitesse, Foor verlaat het veld.

67': Rashica nu met de eerste echte kans van de wedstrijd voor de Arnhemmers. Het schot van de buitenspeler gaat via een Feyenoord-been net naast.

65': 'Wij worden kampioen schalt weer door het stadion. Het gaat natuurlijk om de Feyenoord-supporters in het uitvak en de supporters tussen het thuispubliek.

58': Vitesse heeft iets meer balbezit, maar doet daar veel en veel te weinig mee. Een van de minste wedstrijden van Arnhemse zijde dit seizoen. En dat vlak voor de bekerfinale.

53': Eerste mogelijkheid voor Vitesse. Diks en Rashica combineren goed, maar het schot van de Kosovaar wordt uiteindelijk gekraakt door twee Feyenoord-verdedigers.

46': We gaan beginnen aan de tweede helft. Wel met twee wissels aan Arnhemse zijde. Büttner en Kruiswijk hebben het veld verlaten, Faye en Nathan komen in de ploeg.

45': Dat was dan de eerste helft. Ene helft van het stadion juicht, andere helft geeft een fluitconcert.

40': Nieuwkoop is nu weer dichtbij. Het lijkt wel een schiettent hier.

39': En nu is het weer Toornstra die de 0-3 had kunnen maken, maar keeper Room voorkomt wederom erger voor zijn ploeg. Trainer Henk Fraser lijkt er moedeloos van te worden, hij staat er nu wat apathisch bij.

36': En dat had de beslissing moeten zijn. Feyenoord wandelt overal doorheen, maar Jörgensen kan nu de 0-3 niet maken. Hij raakt de binnenkant van de paal.

28': En wederom is het de volledige West-tribune die juicht.

27': GOAL! Feyenoord komt op 0-2. Een voorzet op de volledig vrijstaande Jörgensen is goed, de spits lijkt raak te koppen, maar Room heeft nog een redding in huis. De rebound is voor Berghuis.

26': Leerdam levert drie ballen in achter elkaar en krijgt het Vitesse-publiek over zich heen. Dit omdat de back ook heeft aangegeven dat hij hoopt dat Feyenoord kampioen wordt.

22': Daar was bijna de 0-2, maar Kelvin Leerdam werkt de bal weg voordat hij over de doellijn gaat.

19': Ondertussen meldt een van de grootste Vitessefans, Willem Meijer, dat hij Vitesse via Omroep Gelderland moet volgen op Ibiza. 'De cafébaas verzekerde mij het voetbal op te zetten, maar nu vertikt ie dat.'

15': Feyenoord heeft het nog niet echt lastig in GelreDome. De Arnhemmers blijven slordig en komen niet onder de druk van de koploper uit. De supporters zingen hun ploeg naar voren.

10': Bizar eigenlijk. Het hele stadion in Arnhem lijkt te juichen, maar het is niet de thuisploeg die scoort. Feyenoord kwam op voorsprong.

9': GOAL! Jorgensen scoort. Toornstra mag vrij door en haalt er een corner uit. Uit die hoekschop krijgt Toornstra weer een grote kans, zijn schot blijft hangen en wordt uiteindelijk binnen gewerkt door Jörgensen.

5': Vitesse wil wel, maar is erg slordig de eerste vijf minuten.

1e min: We zijn begonnen!

14.30 uur: Ze zijn er, de scheidsrechter is er klaar voor, dus we kunnen beginnen.

14.28 uur: Daar komen de spelers dan het veld op.

14.25 uur: De uitsupporters vermaken zich overigens prima.

14.20 uur: Hertog, de mascotte van Vitesse heeft zijn rondje weer gevlogen. Het is nu wachten op de spelers.

14.15 uur: Dit zijn de supporters die vandaag de meeste zenuwen zullen hebben. Blijven zij na vandaag nog de koploper van de eredivisie?

14.10 uur: De Chinese spits Yuning Zhang lijkt er klaar voor, kan hij evenaren wat topscorer Ricky van Wolfswinkel de laatste weken deed?

14.05 uur: Het dak is open in GelreDome en dat wordt niet door elke supporter gewaardeerd vandaag. 'Ik ben blij dat ik mijn winterjas bij mij heb', zo klinkt vanaf de tribune.

14.00 uur: Bij koploper Feyenoord zien we twee oud-Vitessenaren die vandaag terugkeren in het GelreDome. Onder wie Jan-Arie van der Heijden, die centraal achterin zal spelen. Marko Vejinovic, zal op de bank zitten.

13.55 uur: De spelers van Vitesse en Feyenoord zijn begonnen aan de warming-up.

13.50 uur: In het stadion is men bij Vitesse niet zozeer druk met deze wedstrijd. De wedstrijd van volgende week, in De Kuip, is belangrijker. Dat merk je bijvoorbeeld aan deze verkoop van shirtjes en sjaals vandaag.

13.45 uur: En het is niet alleen druk bij de spelersbus van Feyenoord. Er worden meer dan 18.000 toeschouwers verwacht, waaronder een hoop Feyenoord-supporters, die kijken naar een belangrijke wedstrijd in de race om het kampioenschap. Daardoor is er ook behoorlijk wat politie op de been.

13.40 uur: Het was zojuist druk voor de hoofdingang. Niet omdat de spelers van Vitesse bij het stadion aankwamen, maar het ging juist om de spelers van de koploper.

13.35 uur: Vitesse speelt dus zonder Nathan. Dat betekent dat Foor op het middenveld plaatsneemt. Daardoor ontstaat er op linksbuiten een plekje voor Alexander Büttner. Omdat Miazga geblesseerd is kruipt Arnold Kruiswijk naar het centrum en staat Kevin Diks op linksback. En doordat Van Wolfswinkel geschorst is, staat Yuning Zhang in de basis.

Opstelling: Room; Leerdam, Kashia, Kruiswijk, Diks; Baker, Foor, Nakamba, Rashica, Zhang, Büttner.