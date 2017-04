VIDEO: Hoe schattig is dit! Eend met kleintjes steelt de show

BEUNINGEN - Het begint inmiddels een traditie te worden. De tuin van Caroline Verhees‏ uit Beuningen wordt gebruikt als kraamkamer. Dezelfde eend komt steeds terug om te broeden.

'Het is al de vierde leg van deze eend', vertelt Caroline. 'Twee in 2015, een keer vorig jaar en nu dus weer.' Blijkbaar heeft de eend het erg naar haar zin in de tuin. 'Ze kunnen alleen vliegend de tuin binnenkomen.'

Als de mama is uitgebroed en de kuikentjes uit het ei zijn, volgt altijd hetzelfde ritueel. Ze klopt op het raam en vervolgens verlaat het jonge gezin op deze manier de kraamkamer...

Op Twitter krijgt Caroline veel leuke reacties op het filmpje. 'Fijnste tweet sinds tijden. Dankjewel', schrijft iemand. Weer iemand anders zegt: 'Dit maakt mijn dag. Fantastisch.'