Inbraak loopt niet helemaal zoals gepland

Foto: Politie

WINTERSWIJK - Een inbreker is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. De 24-jarige man had net daarvoor zijn slag geslagen in een woning aan de Steenhouwerspad in Winterswijk.

Getuigen zagen de man, rond 00.30 uur, via een raam het huis inklimmen en waarschuwden de politie. Hij kwam even later weer naar buiten en wilde weglopen via de Silostraat. Daar kon hij worden aangehouden. De man bleek geen vast woonadres te hebben. Hij is een bekende van de politie. De inbreker zit vast en wordt verhoord.