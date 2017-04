Supporters gewond bij vechtpartij tijdens voetbalwedstrijd in Tiel

TIEL - Twintig agenten en een politiehond waren er zaterdagavond nodig om vechtende supporters uit elkaar te halen bij de wedstrijd TEC - Spakenburg in Tiel. Dat meldt de politie. Meerdere personen raakten gewond, een relschopper is aangehouden voor ophitsing.

Tijdens de rust gingen enkele tientallen supporters van Spakenburg naast het terras met TEC supporters staan. Er was behoorlijk wat gedronken, zegt de politie, maar de wedstrijd verliep zonder problemen.

Tot de laatste vijf minuten, toen een persoon de boel ging ophitsen. Daarna werd er met bier gesmeten, geduwd en getrokken en dat liep volgens de politie uit op een massale vechtpartij op het omheinde terras. 'Men kon nergens heen, er is behoorlijk gevochten', zegt een woordvoerder. 'Er zijn nog geen aangiftes, maar dat verwachten we wel want er waren behoorlijk wat mensen met letsel.'

Het is niet bekend of de gearresteerde persoon bij TEC of bij Spakenburg hoorde.

De veiligheidscoördinator van TEC zegt dat er in ieder geval een supporter gewond raakte aan zijn hoofd. De wedstrijdsecretaris laat weten dat de club het incident betreurt en dat vechtpartijen altijd hoog worden opgenomen.

Ook wordt van de gebeurtenissen een rapport gemaakt. Dat wordt naar de voetbalbond gestuurd en op basis daarvan wordt besloten of er verder maatregelen worden genomen.

