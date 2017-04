Automobilist in kritieke toestand na ongeluk op A15

Archieffoto

DEIL - Een man van 61 jaar uit Den Bosch is zaterdagochtend op knooppunt Deil zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A15. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De man botste bij een inhaalactie op een 30-jarige man uit Sliedrecht. De Bosschenaar moest uit het wrak worden geknipt. Hij is gereanimeerd. De man uit Sliedrecht kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk exact heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. De Bosschenaar raakte bekneld en werd ter plekke gereanimeerd.