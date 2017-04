Vechtpartij in café loopt uit de hand, man met stuk glas bewerkt

Archieffoto

NIJMEGEN - Een man van 20 jaar uit Groesbeek is in de nacht van zaterdag op zondag met een stuk glas bewerkt in een café in de Nijmeegse binnenstad. De Groesbeker had het daar aan de stok met een 26-jarige man uit Nijmegen.

Het is niet bekend waar de ruzie over ging en waarom het zo uit de hand liep. De Groesbeker raakte bij het incident gewond en werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De ruzie vond plaats in een café aan de Koningstraat. De man uit Nijmegen is door agenten aangehouden. De zaak wordt de politie verder onderzocht.