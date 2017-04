Orion mag in volleybalfinale tegen Lycurgus

DOETINCHEM - De Doetinchemse volleybalclub Orion heeft zaterdagavond de finale om het landskampioenschap bereikt ten koste van SSS uit Barneveld. Het werd in Doetinchem 3-1.

De Achterhoekers mogen in de eindstrijd aantreden tegen Lycurgus uit Groningen. De noorderlingen bereikten die finale door zaterdagavond met 3-1 te winnen van Dynamo uit Apeldoorn. De eerste wedstrijd was ook al een prooi voor Lycurgus.

Het eerste duel in de finale is op zondag 30 april om 15.00 uur in Groningen, de return is exact een week later in Doetinchem.