Van Vleuten op jacht naar eerste plaats World Tour

ANS - Annemiek van Vleuten gaat vandaag in de Ardennen op jacht naar de eerste plaats in de World Tour.

De 34-jarige wielrenster uit Wageningen staat maar zes punten achter op de nummer één in het klassement, De Amerikaanse Coryn Rivera. Van Vleuten werd afgelopen week derde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl en liep daarom verder in op Rivera.

Vandaag rijden de vrouwen voor het eerst de klassieker Bastenaken-Luik over 135 kilometer door de Ardennen. Van Vleuten was al jarenlang voorstander van het houden van vrouwenkoersen op de dag dat de mannen ook rijden. Dat is nu in Luik voor het eerst het geval. Vorige week was de Amstel Gold Race ook voor het eerst in veertien jaar weer met Anna van der Breggen als winnares.